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Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada play-off mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, serinin 4. maçında Olympiakos'u konuk ediyor. Final Four mücadelesi veren Fenerbahçe Beko rakibini mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirmek istiyor. Bu kritik mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 21:10 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 21:49
Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı CANLI

THY EuroLeague heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, turnuvada Yunan ekibi Olympiakos ile play-off turu 4. maçında sahasında karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertliler rakibini mağlup ederek seride skoru 2-2'ye getirmek istiyor.

Final-Four mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, rakibine mağlup olması halinde ise turnuvaya veda edecek.

Bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-17 Olympiakos

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 32-33 Olympiakos

3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 34-33 Olympiakos

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı TSİ 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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