Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı CANLI

THY EuroLeague heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, turnuvada Yunan ekibi Olympiakos ile play-off turu 4. maçında sahasında karşı karşıya geliyor.
Sarı lacivertliler rakibini mağlup ederek seride skoru 2-2'ye getirmek istiyor.
Final-Four mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, rakibine mağlup olması halinde ise turnuvaya veda edecek.
Bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-17 Olympiakos
2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 32-33 Olympiakos
3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 34-33 Olympiakos
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı TSİ 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.