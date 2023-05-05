Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı CANLI

THY EuroLeague heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, turnuvada Yunan ekibi Olympiakos ile play-off turu 4. maçında sahasında karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertliler rakibini mağlup ederek seride skoru 2-2'ye getirmek istiyor.

Final-Four mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, rakibine mağlup olması halinde ise turnuvaya veda edecek.

Bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-17 Olympiakos

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 32-33 Olympiakos

3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 34-33 Olympiakos

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı TSİ 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.