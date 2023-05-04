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Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four'a kalmak için Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4. maçta konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 15:36 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 15:50
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu dördüncü maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 5 Mayıs Cuma günü TSİ 21:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;

  • Real Madrid - Partizan Belgrad
  • Barcelona - Zalgiris Kaunas
  • As Monaco - Maccabi Tel Aviv
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