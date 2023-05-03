Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off üçüncü maçında sahasında Olympiakos'a karşı galibiyet için parkeye çıkıyor.
Serinin ikinci maçını 82-72 kazanan Fenerbahçe Beko saha avantajını kullanarak öne geçmek istiyor.
Fenerbahçe Beko - Olympiakos mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 21-15 Olympiakos
2. Çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 28-25 Olympiakos
FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 20:45'te başladı. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.