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Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off üçüncü maçında Olympiakos'u konuk ediyor. Pire'deki son maçı kazanarak seriyi 1-1'e getiren temsilcimiz saha avantajını kullanarak seride öne geçmek için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Beko - Olympiakos mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:17
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off üçüncü maçında sahasında Olympiakos'a karşı galibiyet için parkeye çıkıyor.

Serinin ikinci maçını 82-72 kazanan Fenerbahçe Beko saha avantajını kullanarak öne geçmek istiyor.

Fenerbahçe Beko - Olympiakos mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 21-15 Olympiakos

2. Çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 28-25 Olympiakos

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 20:45'te başladı. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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