Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu üçüncü maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 20:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;