Ergin Ataman'dan ayrılık sinyali

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan tecrübeli antrenör, THY Avrupa Ligi'ni 2 yıl üst üste kazanmış bir takım olarak hedefsiz bir maça çıkmanın zor olduğunu ifade etti.

Hassas bir dönem geçirdiklerini ve kulüpteki geleceğiyle ilgili kararı başkanla görüşüp vereceklerini vurgulayan Ergin Ataman, sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Başkanımızla bu hafta içinde konuştuk. Net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıprandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün açısından başarısızız. Onun için belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir. Buna birlikte karar veririz. Anadolu Efes'te sadece profesyonel olarak görev yapmadım. Belki de 20 yılım geçti. Ben gitsem de burası benim ailem. Geçmişte de gittim, döndüm. Şu an için net bir karar yok ama bir değişim ihtiyacı görünüyor gibi.

Büyük ihtimalle sadece milli takım antrenörlüğü yapmam. İki sene üst üste Avrupa'da şampiyon olduktan sonra bana da Avrupa Ligi takımlarından bazı teklifler var. Şu anda lige konsantre olacağız ve şampiyon olmaya çalışacağız. Avrupa Ligi'nde 4 yıl boyunca bir Türk takımı olarak ülkemize gurur yaşattık. Bu sene bunu gerçekleştiremedik ve özür diliyorum. Fenerbahçe Beko yoluna devam ediyor. Ümit ediyorum ki bizim yaptıklarımızı onlar yapar ve şampiyon olur. Umarım Türk halkı mutlu olur."

"BUGÜN BURAYA BİRÇOK TARAFTAR GELDİ VE SANKİ BİR UĞURLAMA GİBİ OLDU"

Anadolu Efes'in başına geçtiğinde kulübün Avrupa Ligi'nde son sırada olduğunu hatırlatan Ergin Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulüp 5 yıl önce maçlarını 2 bin 500 kişiye oynuyordu. 5 yıl boyunca kapalı gişe oynadık, Avrupa'da en çok izlenen takım olmayı başardık. Türkiye'nin gururu olduk. Tabii ki şu anda hassas bir dönem. Bugün buraya birçok taraftar geldi ve sanki bir uğurlama gibi oldu. Belki hoşnut olmayanlar, eleştirenler olabilir. Bu da doğal hakları. Bu sezon başarısız olduk. Ama Anadolu Efes ve Türk spor tarihi için yaptıklarımızı takdir eden çok kişi olacaktır. Maç başında ve sonunda yaptıkları alkış için teşekkür ediyorum. İnşallah her spor adamına bunlar nasip olur. Şu anda yüzde 100 bir şey söyleyemiyorum ama ufukta bir yolculuk görünüyor gibi."

OBRADOVIC: "KENDİMİZİ TAM ANLAMIYLA BU MAÇA VEREMEDİK"

Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic, şöyle konuştu:

"Bu maçta galibiyeti hak ettiler. Bugün biraz savruk oynadık. Bunun sebebi aklımızın play-off'larda olmasıydı. Sezon içinde bu tarz takvimlerde son maç önemlidir. Ancak play-off odaklı olduğumuz için kendimizi tam anlamıyla maça veremedik."