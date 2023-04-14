Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 34. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 11:46 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 11:46
Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Monaco maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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