Anadolu Efes - Monaco maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes, 34. hafta maçında evinde Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor.
Anadolu Efes play-off iddiasını geçen hafta kaybetmişti.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1.PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 23-16 Monaco
2.PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 41-39 Monaco
ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Anadolu Efes - Monaco maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.