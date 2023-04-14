Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Monaco maçı CANLI

Anadolu Efes - Monaco maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 34. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor. Anadolu Efes play-off iddiasını geçen hafta kaybetmişti. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 21:20
Anadolu Efes - Monaco maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, 34. hafta maçında evinde Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor.

Anadolu Efes play-off iddiasını geçen hafta kaybetmişti.

Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1.PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 23-16 Monaco

2.PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 41-39 Monaco

ANADOLU EFES - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Monaco maçı 14 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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