Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 32. hafta maçında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:10
Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı 30 Mart Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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