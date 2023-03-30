Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 32. hafta maçında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşıyor. Anadolu Efes - Virtus Bologna maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 21:20
Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı CANLI

Euroleague'de 32. hafta heyecanı devam ediyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk ediyor.

Bu heyecanlı maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 13-13 Virtus Bologna

2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 36-27 Virtus Bologna

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR.)

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı 30 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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