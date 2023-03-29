Haberler THY EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 31. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:20
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İspanya ekibi temsilcisi Real Madrid'e konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 29 Mart Çarşamba günü saat 21:45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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