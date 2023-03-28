Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 31. hafta maçında İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 16:00
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 28 Mart Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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