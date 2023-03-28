Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı 28 Mart Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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