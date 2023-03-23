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ALBA Berlin Anadolu Efes: 95-93 (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Turnuvada 30. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin'in konuğu oldu. Mücadeleden Anadolu Efes 95-93'lük skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 00:12
ALBA Berlin Anadolu Efes: 95-93 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk olduğu Almanya'nın ALBA Berlin takımına 95-93 yenildi.

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da yapılan maçın ilk çeyreğini 24-21 geride kapatan lacivert-beyazlılar, devre arasına da 49-40 geride girdi.

Anadolu Efes, iyi başlayamadığı üçüncü çeyrekte sonradan toparlanarak farkı eritti. Bu bölümü 68-67 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, son periyotta üstünlüğü ele geçirdi. Anadolu Efes, çekişmeli geçen mücadelenin son saniyesindeki baskete engel olamadı ve parkeden 95-93 mağlubiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekipte 30 sayı ile maçın en skoreri olan Micic ile 19 sayı üreten Clyburn'ün performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Alman ekibinde Smith kaydettiği 25 sayıyla galibiyette başrolü oynayan oyuncu oldu.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 30. karşılaşmada 16. mağlubiyetini yaşadı. ALBA Berlin ise 9. kez galip geldi.

Anadolu Efes, bu maçın ardından normal sezonda kalan 4 maçını İstanbul'da oynayacak. İç sahada Olimpia Milano, Virtus Bologna ve Monaco'yu ağırlayacak olan lacivert-beyazlılar, tek deplasman mücadelesinde ise Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 24-21 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 49-40 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: ALBA Berlin 68-67Anadolu Efes

4. PERİYOT SONUCU ALBA Berlin 95-93 Anadolu Efes

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