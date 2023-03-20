Fenerbahçe Beko'nun konuğu Emporio Armani Milan!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.

Organizasyonda çıktığı 28 müsabakada 17 galibiyet ve 11 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 12'sini kazanan ve 16'sını kaybeden EA7 Emporio Armani Milan ise 13. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-72 kazanmıştı.