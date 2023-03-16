Titre Avrupa!

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün parkeye çıkıyor. F.Bahçe ligin 29. haftasında deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak. Müsabaka, 22.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan F.Bahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 28 maçta 13 galibiyet ve 15 yenilgiyle 12. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 79-77 kazanmıştı.



AVRUPA'DA 796. SINAVI



Anadolu Efes ise Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 28 maçta 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşadı. Partizan ise oynadığı maçların 15'ini kazanırken, 13'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 82-79 yenilmişti. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 796. maçına çıkacak. Efes 452 galibiyet ve 343 yenilgi yaşadı.



THY'DE 548. KEZ



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 548. müsabakasına çıkacak. Lacivert beyazlı takım, 547 mücadelenin 295'ini kazanırken, 252'sinden ise parkeden mağlubiyetle ayrıldı.