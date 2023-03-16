Haberler THY EuroLeague Titre Avrupa!

Titre Avrupa!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde 20.30’da Partizan ekibini ağırlayacak Sarı lacivertliler de 22.30’da deplasmanda Valencia Basket ile karşılaşacak

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Titre Avrupa!

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün parkeye çıkıyor. F.Bahçe ligin 29. haftasında deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak. Müsabaka, 22.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan F.Bahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 28 maçta 13 galibiyet ve 15 yenilgiyle 12. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 79-77 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 796. SINAVI

Anadolu Efes ise Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 28 maçta 14 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşadı. Partizan ise oynadığı maçların 15'ini kazanırken, 13'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 82-79 yenilmişti. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 796. maçına çıkacak. Efes 452 galibiyet ve 343 yenilgi yaşadı.

THY'DE 548. KEZ

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 548. müsabakasına çıkacak. Lacivert beyazlı takım, 547 mücadelenin 295'ini kazanırken, 252'sinden ise parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu…
İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza tekrar barıştı! Bakın mutlu çift nasıl görüntülendi
Kartal'a Arjantinli sol bek!
Fenerbahçe'nin yıldızlarına hücum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
THY EuroLeague'de 29. hafta başlıyor! İşte maç programı
A. Efes Real Madrid'i mağlup etti!
Bugün okul tatil mi, 16 Mart hangi illerde okullar tatil?
Son dakika Şanlıurfa sel ölü, yaralı, kayıp var mı?
Tuzla TOKİ kura çekilişi saat kaçta?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid çeyrek finalde! Real Madrid çeyrek finalde! 00:56
Osimhen coştu Napoli turladı! Osimhen coştu Napoli turladı! 00:56
Real Madrid çeyrek finalde! Real Madrid çeyrek finalde! 00:54
Osimhen coştu Napoli turladı! Osimhen coştu Napoli turladı! 00:50
Bahçeşehir Koleji evinde kayıp! Bahçeşehir Koleji evinde kayıp! 00:30
Gaziantep turnuvaya veda etti! Gaziantep turnuvaya veda etti! 00:25
Daha Eski
Başakşehir Avrupa'ya veda etti! Başakşehir Avrupa'ya veda etti! 00:10
Jesus'tan flaş sözleşme cevabı! Jesus'tan flaş sözleşme cevabı! 00:10
Maç öncesi ortalık savaş alanına döndü! Maç öncesi ortalık savaş alanına döndü! 00:10
Arda için bomba iddia! İki dünya devi... Arda için bomba iddia! İki dünya devi... 00:10
Avrupa devinden Abdülkerim'e kanca! Avrupa devinden Abdülkerim'e kanca! 00:10
Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor? Luan Peres sürprizi! Ülkesine mi dönüyor? 00:10