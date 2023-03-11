Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu

THY EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de 28. haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Real Madrid'li Gabriel Deck ve Monaco'lu Chima Moneke oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 16:06
THY EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Real Madrid'in Arjantinli basketbolcusu Gabriel Deck ve Monaco'nun Nijeryalı oyuncusu Chima Moneke oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarında 26 verimlilik puanına ulaşan Deck ve Moneke, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Deck, Real Madrid'in sahasında 95-91 kazandığı Valencia maçında 18 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Moneke ise Monaco'nun deplasmanda Cazoo Baskonia'yı 102-93 yendiği karşılaşmada 14 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. İki oyuncu da kariyerlerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un yerine sürpriz isim! Fenerbahçe'den tarihi karar (FB HABERLERİ)
Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı Kuzey Işıkları'nda! Sevgililerini köşek bucak saklayan Hakan'dan paylaşım
Aslan'ın Inaki Pena ısrarı!
Talisca bombası! İlk görüşme olumlu geçti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
THY Euroleague'de 28. haftanın toplu sonuçları
Efes fark yedi: 64-86
İstanbul barajları doluluk oranı (11 Mart 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💥Çılgın Sayısal Loto çıkan numaralar
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Aanholt kendini beğendirdi! Van Aanholt kendini beğendirdi! 16:28
Rafael Nadal "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine destek verdi Rafael Nadal "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine destek verdi 16:16
THY EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu THY EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu 16:06
F.Bahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor F.Bahçe'de 3 ayrılık! Tam 5 ayrı takım istiyor 15:42
Tuzla evinde tek atıp 3 aldı! Tuzla evinde tek atıp 3 aldı! 15:42
Derbide kazanan Fenerbahçe Opet! Derbide kazanan Fenerbahçe Opet! 15:36
Daha Eski
Antalyaspor - Kayserispor | CANLI Antalyaspor - Kayserispor | CANLI 14:58
Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı Aslan'a yıldız yağdı! En zengin hücum hattı 14:50
G.Saray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? G.Saray-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 14:50
Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? 14:43
Enes Ünal'dan rekor! Enes Ünal'dan rekor! 14:31
G.Saray'dan depremzedelere destek amaçlı özel forma! G.Saray'dan depremzedelere destek amaçlı özel forma! 14:10