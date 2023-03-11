THY EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Real Madrid'in Arjantinli basketbolcusu Gabriel Deck ve Monaco'nun Nijeryalı oyuncusu Chima Moneke oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarında 26 verimlilik puanına ulaşan Deck ve Moneke, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Deck, Real Madrid'in sahasında 95-91 kazandığı Valencia maçında 18 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Moneke ise Monaco'nun deplasmanda Cazoo Baskonia'yı 102-93 yendiği karşılaşmada 14 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. İki oyuncu da kariyerlerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.