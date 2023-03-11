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THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko galip geldi, Anadolu Efes ise mağlup oldu

THY Euroleague'de 28. hafta sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı mağlup ederken, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes evinde Maccabi Tel Aviv'e mağlup oldu. İşte Euroleague'de toplu sonuçlar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:17
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko galip geldi, Anadolu Efes ise mağlup oldu

THY Euroleague'de 28. haftanın sonuçları belli oldu. Temsilcilerimiz haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile kapadı.

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, Barcelona'yı mağlup ederken, A. Efes ise Maccabi Tel Aviv'e kaybetti.
THY Euroleague'in 28. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe evinde mücadele ettiği Barcelona'yı 81-73'lük skorla mağlup etti. A. Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Maccabi Tel Aviv'e 86-64'lük skorla yenildi.
Bu haftanın ardından Olympiakos 20 galibiyetle liderliği sürdürdü. Yunan ekibini, bir maç eksiği olan Real Madrid 19 galibiyetle, Barcelona da 18 galibiyetle takip ediyor. Fenerbahçe 17 galibiyetle 5. sırada yer alırken, Efes de 13 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında 7 galibiyeti olan ALBA Berlin var.


THY Euroleaguye'de 28. haftanın toplu sonuçları şöyle:

ALBA Berlin: 74 - Virtus Bologna: 96
Zalgiris Kaunas: 85 - ASVEL: 67
Olympiakos: 102 - Bayern Münih: 74
Olimpia Milano: 76 - Partizan: 62
Real Madrid: 95 - Valencia Basket: 91
A. Efes: 64 - Maccabi Tel Aviv: 86
Fenerbahçe: 81 - Barcelona: 73
Panathinaikos: 75 - Kızılyıldız: 66
Baskonia: 93 - AS Monaco: 102

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