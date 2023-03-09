Anadolu Efes THY EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, 26 maçta 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.
Dün konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 78-74 yenen Maccabi Tel Aviv ise 27 maç sonunda 14 galibiyet, 13 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-72 yenilmişti.
AVRUPA'DA 794. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 793 karşılaşmada 451 galibiyet ve 342 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 546. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 545 mücadelenin 294'ünü kazandı, 251'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.