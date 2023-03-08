Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 27. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 11:50
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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