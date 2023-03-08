Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Bu heyecan dolu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT OYNANIYOR: Maccabi Tel Aviv 5-15 Fenerbahçe Beko
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
MACCABI TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mart Çarşamba günü TSİ saat 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.