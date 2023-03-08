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Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 27. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 20:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 20:42
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu heyecan dolu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: Maccabi Tel Aviv 5-15 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

MACCABI TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mart Çarşamba günü TSİ saat 20.30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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