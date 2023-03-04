Kanarya farklı

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe fırtınası yeniden başladı... 26. hafta mücadelesinde Virtus Bologna'yı farklı geçen sarı-lacivertliler, üst üste üçüncü galibiyetini aldı: 104-72. İltalyan rakibi karşısında maça Motley'in basketiyle başlayan Kanarya karşısında hücumda etkili olan konuk ekip, 12-6 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 7-0'lık seriyle skoru 13-12 yaparak maça ağırlığını koydu e ilk çeyreği 31-14, devreyi de 58-29 önde geçti. 85-52'lik skorla girdiği final periyodunda farkı daha da açarak parkeden 104-72 galip ayrılarak 25'inci maçında 16'ncı galibiyetini elde etti.