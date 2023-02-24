Haberler THY EuroLeague Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 25. hafta maçında Fransa temsilcisi Asvel'e konuk oluyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:50
Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fransa temsilcisi Asvel'in konuğu olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Asvel - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASVEL - ANADOLU EFES BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Asvel - Anadolu Efes maçı 24 Şubat Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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