Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu

THY EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... THY EuroLeague, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle ertelediği Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçlarının yeni tarihlerini duyurdu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 16:59
THY EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen THY Avrupa Ligi 24. haftasındaki Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçlarının yeni tarihleri açıklandı.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle ara verilen 24. hafta maçları belirtilen yeni tarih ve saatlerde oynanmak üzere yeniden planlandı. Anadolu Efes-Real Madrid maçı, 14 Mart 2023 Salı, yerel saatle 20.30'da, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan maçı 21 Mart 2023 Salı, yerel saatle 20.15 oynanacak." bilgisi verildi.

THY Avrupa Ligi 24. haftasında 9 Şubat Perşembe günü Anadolu Efes-Real Madrid ve 10 Şubat Cuma günkü Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçları, depremler nedeniyle Türk hükümetinin tüm spor müsabakalarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmesinin ardından askıya alındığı ve ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin takımlarla yapılacak görüşmeler sonrasında belirleneceği bildirilmişti.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaraylı Ismael Garcia Gomez'den deprem sözler! "Türkiye'deki empati beni şaşırttı"
Kahramanmaraş'taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi
Uğurcan Çakır'dan anlamlı davet! Basel maçına...
Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EuroLeague'de saygı duruşu yapılacak!
THY EuroLeague'den erteleme kararı!
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
YKS VE LGS NE ZAMAN? 2023 | MEB'DEN AÇIKLAMA
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu 16:56
Trabzonsporlu taraftarlardan Basel maçına yoğun ilgi Trabzonsporlu taraftarlardan Basel maçına yoğun ilgi 16:35
Uğurcan Çakır'dan anlamlı davet! Basel maçına... Uğurcan Çakır'dan anlamlı davet! Basel maçına... 16:23
Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıktı Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıktı 16:15
Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! Depremzede kardeşlerin Arda Güler mutluluğu! 16:12
Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor Valencia'ya Premier Lig kancası! Görüşmeler başlıyor 15:59
Daha Eski
Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı Konyaspor duyurdu! Yollar ayrıldı 15:53
Tottenham'a kötü haber! Sezonu kapattı Tottenham'a kötü haber! Sezonu kapattı 15:49
Voleybolda acı bilanço artıyor! Voleybolda acı bilanço artıyor! 15:46
Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar 15:45
Göztepe depremzedelere İzmir'de kucak açtı Göztepe depremzedelere İzmir'de kucak açtı 15:20
Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları 15:10