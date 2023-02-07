EuroLeague'de maçlar öncesi depremzedeler için saygı duruşu yapılacak!

THY Avrupa Ligi ve 7DAYS Avrupa Kupası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, "7DAYS Avrupa Kupası ve THY Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda, geçen pazartesi günü Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremlerin kurbanları anısına saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi yer aldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile 7DAYS Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor'un bu haftaki maçları Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelenmişti.