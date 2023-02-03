Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 22.00'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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