Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Almanya temsilcisi Alba Berlin'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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