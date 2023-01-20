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Sahne Efes'in

Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Sahne Efes'in

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon istikrarlı bir performansı gösteremeyen Anadolu Efes, 20. haftada Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Bayern Münih 81-78'lik skorla kazanmıştı.

YENİ SERİ PEŞİNDE

Avrupa Ligi'nde çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan temsilcilcimiz haftaya averajla 8. sırada girdi. Yaptığı maçların 7'sini kazanan ve 12'sini kaybeden Bayern Münih ise 14. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Barcelona deplasmanından 80-75'lik zaferle dönen Anadolu Efes, evinde kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

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