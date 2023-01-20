Fenerbahçe Beko uzatmada

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda zorlu rakibi AS Monaco'yu ağırladı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ve 84-84'Le uzatmalara giden maçta Fenerbahçe, pes etmeyerek maçı 98-94 kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, ligde üst üste 3. kez kazanarak toplamda 13 galibiyete ulaştı.
THYAvrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda zorlu rakibi AS Monaco'yu ağırladı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ve 84-84'Le uzatmalara giden maçta Fenerbahçe, pes etmeyerek maçı 98-94 kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, ligde üst üste 3. kez kazanarak toplamda 13 galibiyete ulaştı.