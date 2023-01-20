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Fenerbahçe Beko uzatmada

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda zorlu rakibi AS Monaco'yu ağırladı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ve 84-84'Le uzatmalara giden maçta Fenerbahçe, pes etmeyerek maçı 98-94 kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, ligde üst üste 3. kez kazanarak toplamda 13 galibiyete ulaştı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
Fenerbahçe Beko uzatmada
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda zorlu rakibi AS Monaco'yu ağırladı. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ve 84-84'Le uzatmalara giden maçta Fenerbahçe, pes etmeyerek maçı 98-94 kazandı. Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, ligde üst üste 3. kez kazanarak toplamda 13 galibiyete ulaştı.
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