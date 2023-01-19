Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 20. hafta maçında Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Monaco maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 20:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 21:26
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Turnuvada 20. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekiplerinden Monaco'yu ağırlıyor.

Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-20 Monaco

2.PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 30-35 Monaco

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Monaco maçı saat TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Sıfır makyaj Burcu Esmersoy kendine hayran bıraktı! Cesaretini konuşturdu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK çeyrek finale yükseldi
Arda Güler'den müthiş asist!
Gaziantep FK penaltılarda turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı saat kaçta?
Euroleague’de rakip Monaco
1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak?
Merkez Bankası Ocak ayı faizi ne oldu, düştü mü, sabit mi kaldı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çaykur Rizespor F.Bahçe karşısında skoru eşitledi! Golü izleyin... Çaykur Rizespor F.Bahçe karşısında skoru eşitledi! Golü izleyin... 21:11
G.Saray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! G.Saray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya! 20:57
Arda Güler'e tribünlerden büyük alkış! Arda Güler'e tribünlerden büyük alkış! 20:53
Arda Güler'den müthiş asist! Arda Güler'den müthiş asist! 20:52
Gaziantep FK penaltılarda turladı! Gaziantep FK penaltılarda turladı! 20:31
Altay Bayındır'a tribünlerden destek geldi! Altay Bayındır'a tribünlerden destek geldi! 20:00
Daha Eski
Al Nassr / Al Hilal - PSG | CANLI Al Nassr / Al Hilal - PSG | CANLI 19:57
Fırtına'da İstanbulspor mesaisi başladı! Fırtına'da İstanbulspor mesaisi başladı! 19:47
Fenerbahçe Beko - Monaco | CANLI Fenerbahçe Beko - Monaco | CANLI 19:38
Atalanta farklı turladı Atalanta farklı turladı 19:26
Bayern Münih Yann Sommer'i kadrosuna kattı! Bayern Münih Yann Sommer'i kadrosuna kattı! 19:24
Aliağa Petkimspor Yavuz Gültekin'i transfer etti Aliağa Petkimspor Yavuz Gültekin'i transfer etti 18:49