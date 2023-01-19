Fenerbahçe Beko - Monaco maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Turnuvada 20. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız ekiplerinden Monaco'yu ağırlıyor.
Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-20 Monaco
2.PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 30-35 Monaco
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Monaco maçı saat TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.