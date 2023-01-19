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Fenerbahçe Beko 98-94 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY Euroleague'in 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu ağırladı. Temsilcimiz rakibini uzatmada 98-94 mağlup ederek 13. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 23:14 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 23:26
Fenerbahçe Beko 98-94 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi Monaco'yu normal süresi 84-84 sona eren mücadelede 98-94'lük skorla mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler organizasyonda 13. galibiyetini aldı. Monaco ise 8. yenilgisini yaşadı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maça sarı-lacivertli ekip hızlı başladı. İlk 5 dakikalık bölümde, Fenerbahçe Beko'nun ilk 5'teki her oyuncusu sayı üretirken, skor da 17-8'e geldi. Kalan bölümde Monaco savunmada etkili olurken, ilk periyot 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyotta sarı-lacivertliler birçok hücumdan boş dönerken, Monaco da pota altında etkili oldu. Devrenin bitimine 3 dakika kala Fransız ekibi farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 30-43. Son bölümde Fenerbahçe, Wilbekin'le etkili olsa da soyunma odasına üstün giden takım 47-39'luk skorla Monaco oldu.

Devrenin ardından maça iyi başlayan ve özellikle savunma ribaundlarında rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, periyodun bitimine 2 dakika kala 56-55 öne geçti. Kalan sürede iki ekip de karşılıklı basketler buldu ve son periyoda 60-60 eşitlikle girildi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve 6-0'lık seri yakalayan taraf Monaco olsa da Fenerbahçe çabuk toparlandı. Pota altındaki etkisini artıran sarı-lacivertliler, maçın son 2 dakikasına 84-76 önde girdi. Ancak kalan sürede Monaco 8-0'lık seri yakalayarak maçı uzatmaya götürdü: 84-84.

Uzatma bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, son bölümde Hayes-Davis'in Mike James'e yaptığı blok ve sonrasında Guduric'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 98-94 galip ayrıldı.

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