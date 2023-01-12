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Fenerbahçe Beko Bayern Basket maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Bayern Basket'i konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Bayern Basket maçıının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 21:04
Fenerbahçe Beko Bayern Basket maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden sürüyor. Turnuvada 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman ekiplerinden Bayern Basket ile kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecan dolu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-18 Bayern Basket

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO BAYERN BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Basket maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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