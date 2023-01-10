Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında kuzey temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı 10 OCak Salı saat 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE YÜKSELİŞ ARIYOR!

Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor. Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 16. sırada bulunuyor.

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