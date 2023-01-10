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Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI SKOR (THY EuroLeague maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 18. hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor. Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 22:28 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 23:18
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI SKOR (THY EuroLeague maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 18. hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor. Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

2. PERİYOT OYNANIYOR
Panathinaikos 39-36 F.Bahçe Beko

İLK PERİYOT SONUCU
Panathinaikos 19-18 F.Bahçe Beko

KANARYA 11. GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise on altıncı sırada bulunuyor.

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