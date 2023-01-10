Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI SKOR (THY EuroLeague maçı canlı izle)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 18. hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor. Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
2. PERİYOT OYNANIYOR
Panathinaikos 39-36 F.Bahçe Beko
İLK PERİYOT SONUCU
Panathinaikos 19-18 F.Bahçe Beko
KANARYA 11. GALİBİYETİNİN PEŞİNDE
Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise on altıncı sırada bulunuyor.