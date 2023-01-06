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Anadolu Efes'in rakibi ASVEL

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde Fransız ekibi ile kapışacak. Bu sezon orta halli bir performans gösteren Efes, 9. galibiyetini almaya çalışacak

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Anadolu Efes'in rakibi ASVEL

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaşacak. Sinan Erdem'de oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak. Geride kalan 16 karşılaşmada sekizer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrılan Anadolu Efes, ligde 8. sırada bulunuyor. Fransız ekibi ASVEL ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem'de oynadığı son maçta Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederken, ardından İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'e 80-72 yenildi. ASVEL ise deplasmanda Real Madrid'e 92-73 yenilmesinin ardından iç sahada da Alba Berlin'e 91-79 mağlup oldu ve üst üste 2 maçını kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise 536. müsabakasına çıkacak Efes, organizasyonda daha önceki 535 mücadelenin 289'ini kazandı.


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 784. maçını yapacak. Lacivert- beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 783 karşılaşmada 446 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.

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