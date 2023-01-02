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THY Avrupa Ligi'nde Aralık ayının MVP'si Luca Vildoza seçildi!

THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu Kızılyıldız'ın Arjantinli yıldızı Luca Vildoza seçildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:02
THY Avrupa Ligi'nde Aralık ayının MVP'si Luca Vildoza seçildi!

Kızılyıldız'ın Arjantinli basketbolcusu Luca Vildoza, THY Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17,7 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Vildoza, takımının 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladığı aralık ayında 15,8 sayı, 4,7 asist ve 2,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

30 Aralık'taki Barcelona karşılaşmasının ilk çeyreğinde sakatlanan Vildoza'nın, sahalardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor.

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