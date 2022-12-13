Olympiakos Fenerbahçe Beko CANLI

THY EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 13. hafta mücadelesinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 31-11 Fenerbahçe Beko

2.PERİYOT OYNANIYOR: Olympiakos 50-27 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.