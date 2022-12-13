Olympiakos Fenerbahçe Beko CANLI

THY EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 13. hafta mücadelesinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor.
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
1.PERİYOT SONUCU: Olympiakos 31-11 Fenerbahçe Beko
2.PERİYOT OYNANIYOR: Olympiakos 50-27 Fenerbahçe Beko
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.