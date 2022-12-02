Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHCE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı 2 Aralık Cuma saat 20.45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.