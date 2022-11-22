Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Milano galibiyetini değerlendirdi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpia Milano maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Ataman, "Şanslıydık. 3'lükler harikaydı, kusursuzdu. Aslında savunmayla kazandık. İlk yarıda ribuandlarda hata yaptık, çok ribaund verdik. Devre arasında bunu konuştuk. İkinci yarıda ribaundları da kontrol ettik. Hücumda ritm bulduk ve bu ritmle harika şutlar soktuk. Farklı bir maç oldu. Normalde Milano'ya karşı burada kazanmak kolay değildir." açıklamasını yaptı.

Maçın yıldızı Clyburn'ün performansıyla ilgili de konuşan Ataman, "Clyburn kenardan geldi ve sonra tüm maç oynadı. Esasen topu iyi paylaştık, iyi dolaştırdık ve iyi şut seçimi yaptık. O iyi şut seçimi yapınca her şey istediğiniz gibi gidiyor." diyerek açıklamalarını tamamladı..