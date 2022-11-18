Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Panathinaikos'u konuk ediyor. Fenerbahçe Beko rakibini mağlup ederek grupta liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

1.PERİYOT DEVAM EDİYOR: Fenerbahçe Beko 20-20 Panathinaikos

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı TSİ 20.45'de başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.