Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Namağlup serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Barcelona - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT OYNANIYOR: Barcelona 30-29 Fenerbahçe Beko

BARCELONA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22:30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.