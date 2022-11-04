Haberler THY EuroLeague Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle

Son dakika haberleri... THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, altıncı maçında Katalan ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 22:30 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 23:07
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Namağlup serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Barcelona - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT OYNANIYOR: Barcelona 30-29 Fenerbahçe Beko

BARCELONA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22:30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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