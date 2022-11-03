Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'de heyecan dorukta! 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'e konuk oluyor. 5 haftada 2 galibiyet elde eden temsilcimiz kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

Bayern Münih - Anadolu Efes karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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Bayern Münih 2-5 Anadolu Efes (MAÇ DEVAM EDİYOR)

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Anadolu Efes maçı 3 Kasım Perşembe saat 22:30'da başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.