Haberler THY EuroLeague Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI

Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague'de istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes deplasmanda kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Bayern Münih - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 22:27 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 22:32
Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'de heyecan dorukta! 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'e konuk oluyor. 5 haftada 2 galibiyet elde eden temsilcimiz kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

Bayern Münih - Anadolu Efes karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

Bayern Münih 2-5 Anadolu Efes (MAÇ DEVAM EDİYOR)

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Anadolu Efes maçı 3 Kasım Perşembe saat 22:30'da başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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Anadolu Efes Münih'e karşı
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