Bayern Münih - Anadolu Efes: 81-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague 6. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılaştı.
Anadolu Efes, mücadeleden 81-78'lik skorla mağlup ayrıldı. Avrupa'daki 4. mağlubiyetini alan temsilcimiz, gelecek hafta Real Madrid'e konuk olacak. Alman temsilcisi ise Alba Berlin deplasmanında boy gösterecek.
PERİYOT SONUÇLARI
Bayern Münih 18-18 Anadolu Efes (1. PERİYOT SONUCU)
Bayern Münih 38-39 Anadolu Efes (2. PERİYOT SONUCU)
Bayern Münih 62-61 Anadolu Efes (3. PERİYOT SONUCU)
Bayern Münih 81-78 Anadolu Efes (4. PERİYOT SONUCU)