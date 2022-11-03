Haberler THY EuroLeague Bayern Münih - Anadolu Efes: 81-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih - Anadolu Efes: 81-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... THY EuroLeague'de Bayern Münih ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Almanya'da oynanan mücadele 81-78'lik skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 00:24
Bayern Münih - Anadolu Efes: 81-78 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague 6. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılaştı.

Anadolu Efes, mücadeleden 81-78'lik skorla mağlup ayrıldı. Avrupa'daki 4. mağlubiyetini alan temsilcimiz, gelecek hafta Real Madrid'e konuk olacak. Alman temsilcisi ise Alba Berlin deplasmanında boy gösterecek.

PERİYOT SONUÇLARI

Bayern Münih 18-18 Anadolu Efes (1. PERİYOT SONUCU)

Bayern Münih 38-39 Anadolu Efes (2. PERİYOT SONUCU)

Bayern Münih 62-61 Anadolu Efes (3. PERİYOT SONUCU)

Bayern Münih 81-78 Anadolu Efes (4. PERİYOT SONUCU)

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