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Anadolu Efes Münih'e karşı

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'e konuk olacak. 22.30'daki mücadele, S Sport'tan yayınlanacak. Lige istediği başlangıcı yapamayan lacivert- beyazlılar, 5 maçta 2 kez kazanabildi. Bayern Münih'in ise 5 karşılaşmada galibiyeti yok.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
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