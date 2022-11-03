Anadolu Efes Münih'e karşı

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'e konuk olacak. 22.30'daki mücadele, S Sport'tan yayınlanacak. Lige istediği başlangıcı yapamayan lacivert- beyazlılar, 5 maçta 2 kez kazanabildi. Bayern Münih'in ise 5 karşılaşmada galibiyeti yok.
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'e konuk olacak. 22.30'daki mücadele, S Sport'tan yayınlanacak. Lige istediği başlangıcı yapamayan lacivert- beyazlılar, 5 maçta 2 kez kazanabildi. Bayern Münih'in ise 5 karşılaşmada galibiyeti yok.