Saiss'in oynama ihtimali artıyor

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Romain Saiss'in tedavisinin olumlu gittiği ifade edildi. Faslı futbolcunun Hatayspor karşısında forma giyme ihtimalinin geçtiğimiz günlere oranla arttığı belirtilirken, Giresun maçında sakatlanan bir diğer stoper Emrecan Uzunhan'ın ise tedavisi devam ediyor
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Romain Saiss'in tedavisinin olumlu gittiği ifade edildi. Faslı futbolcunun Hatayspor karşısında forma giyme ihtimalinin geçtiğimiz günlere oranla arttığı belirtilirken, Giresun maçında sakatlanan bir diğer stoper Emrecan Uzunhan'ın ise tedavisi devam ediyor