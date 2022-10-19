Haberler THY EuroLeague Saiss'in oynama ihtimali artıyor

Saiss'in oynama ihtimali artıyor

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Romain Saiss'in tedavisinin olumlu gittiği ifade edildi. Faslı futbolcunun Hatayspor karşısında forma giyme ihtimalinin geçtiğimiz günlere oranla arttığı belirtilirken, Giresun maçında sakatlanan bir diğer stoper Emrecan Uzunhan'ın ise tedavisi devam ediyor

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Saiss'in oynama ihtimali artıyor
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Romain Saiss'in tedavisinin olumlu gittiği ifade edildi. Faslı futbolcunun Hatayspor karşısında forma giyme ihtimalinin geçtiğimiz günlere oranla arttığı belirtilirken, Giresun maçında sakatlanan bir diğer stoper Emrecan Uzunhan'ın ise tedavisi devam ediyor
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