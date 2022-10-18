Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.