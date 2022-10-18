Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:00
Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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