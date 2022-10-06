Sahne sizin devler

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon, bugün başlayacak. Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile 2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe temsil edecek. Fenerbahçe bugün Bayern Münih'e konuk olacak. 21.30'da başlayacak mücadele S Sport'tan yayınlanacak. Anadolu Efes ise yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak. THY Avrupa Ligi, üst üste 4. kez 18 takımla oynanacak.

SEZON 14 NISAN'DA BITECEK

Çift devreli lig usulüne göre düzenlenecek organizasyonda, 34 haftalık normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler, Dörtlü Final'e yükselecek. Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, play-off aşamasında ev sahibi avantajını elde edecek. Lig sıralamasına göre play-off eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olacak. Organizasyonda normal sezon 14 Nisan 2022'de tamamlanacak. Playoff maçlarının tarihleri daha sonra belli olacak.

FENER'İN 603. SINAVI

Öte yandan THY Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunun ilk haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 603. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında yaptığı 602 karşılaşmada 338 galibiyet aldı, 264 yenilgi yaşadı. Ayrıca Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

9 ÜLKE TAKIMI YER ALACAK

Avrupa Ligi'nde 9 ülke takımı mücadele edecek. İspanya'yı R.Madrid, Barcelona, Valencia ve Cazoo temsil edecek. Fransa (ASVEL, Monaco), Sırbistan (Kızılyıldız, Partizan), Yunanistan (O'Piakos, P'Naikos), Almanya (B.Münih-ALBA), Türkiye, İtalya (Milan, Bologna) ikişer, İsrail (Playtika) ve Litvanya (Zalgiris) ise birer takımla yer alacak.