Haberler THY EuroLeague Sahne sizin devler

Sahne sizin devler

Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bugün Bayern Münih’e konuk olacak. Son şampiyon Anadolu Efes ise yarın Kızılyıldız’ı ağırlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Sahne sizin devler

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon, bugün başlayacak. Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile 2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe temsil edecek. Fenerbahçe bugün Bayern Münih'e konuk olacak. 21.30'da başlayacak mücadele S Sport'tan yayınlanacak. Anadolu Efes ise yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak. THY Avrupa Ligi, üst üste 4. kez 18 takımla oynanacak.

SEZON 14 NISAN'DA BITECEK

Çift devreli lig usulüne göre düzenlenecek organizasyonda, 34 haftalık normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler, Dörtlü Final'e yükselecek. Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, play-off aşamasında ev sahibi avantajını elde edecek. Lig sıralamasına göre play-off eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olacak. Organizasyonda normal sezon 14 Nisan 2022'de tamamlanacak. Playoff maçlarının tarihleri daha sonra belli olacak.

FENER'İN 603. SINAVI

Öte yandan THY Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonunun ilk haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 603. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında yaptığı 602 karşılaşmada 338 galibiyet aldı, 264 yenilgi yaşadı. Ayrıca Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

9 ÜLKE TAKIMI YER ALACAK

Avrupa Ligi'nde 9 ülke takımı mücadele edecek. İspanya'yı R.Madrid, Barcelona, Valencia ve Cazoo temsil edecek. Fransa (ASVEL, Monaco), Sırbistan (Kızılyıldız, Partizan), Yunanistan (O'Piakos, P'Naikos), Almanya (B.Münih-ALBA), Türkiye, İtalya (Milan, Bologna) ikişer, İsrail (Playtika) ve Litvanya (Zalgiris) ise birer takımla yer alacak.

DİĞER
Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu... Yıllar sonra ortaya çıkan Peker Açıkalın tanınmaz halde!
Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt'tan top model Heidi Klum'u 'prenses' yapacak hamle
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jorge Jesus'un 11'i
Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor!
Euroleague'in yeni başkanı belli oldu
Dead Space Remake'ten ilk oynanış videosu geldi!
CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Ekim)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonluk sendromu Şampiyonluk sendromu 06:38
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:06
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:05
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 00:02
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Daha Eski
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 23:59
Chelsea farka koştu! Chelsea farka koştu! 23:55
Chelsea farka koştu! Chelsea farka koştu! 23:55
Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" 23:22
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... 23:22
9. haftanın hakemleri belli oldu! 9. haftanın hakemleri belli oldu! 23:23