Avrupa'nın kralı Anadolu Efes!

THY Euroleague'de kupa yine Türkiye'de... Geçen yıl şampiyonuluğu kazanan Anadolu Efes, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Final-Four'da Olympiakos'u eleyerek finale kalmıştı. Barcelona'yı geçen Real Madrid karşısında sıkıntılı başladığımız maç sonunu müthiş getirdik. Avrupa'nın basketboldaki en büyük kupası bu yıl da Türkiye'de kaldı. Finalde ilk çeyreği 15-14 devreyi ise 34-29 geride tamamladık. Temsilcimiz mücadelenin ilk yarısında hücumda çok zorlandı. Farkın açılmaması bizi hep karşılaşmanın içinde tuttu.

ELİNE SAĞLIK PLEİSS

Dev finalin ikinci yarısı da ilk devrenin fotokopisi gibiydi. Real Madrid sert savunması ve oyunu sürekli yavaşlatmasıyla Anadolu Efes'i uyutmaya çalıştı. Ancak tam da bu anda Shane Larkin yüreğini, Micic kalitesini, Pleiss de tecrübesini ortaya koydu. 3. periyotu 42-40 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar son topu çok iyi oynayarak Real Madrid'i potamıza getirmedi. 58-57'lik skorla Ergin Ataman ve öğrencileri geçen seneki gibi bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.

İMPARATOR ERGİN ATAMAN

Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman, Avrupa Kupaları'nda 5. şampiyonluk sevincini yaşadı. Siena, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes ile kupaya uzanan efsane koç dün de yine lacivert-beyazlılar ile Avrupa'nın en büyüğü oldu.

EN DEĞERLİSİ MICIC SEÇİLDİ

Belgrad'daki Final-Four'daki maçlar nefes keserken Anadolu Efes şampiyonluğa ulaştı. Sezonun MVP'si (En değerli oyuncusu) seçilen Vasilije Micic, Final-Four'un da en iyisi seçildi.