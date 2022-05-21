Haydi Anadolu Efes sahne senin!

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu bugün belli oluyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında kupanın son sahibi Anadolu Efes ile İspanyol ekibi Real Madrid kozlarını paylaşacak. Stark Arena'da oynanacak karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Haber'den naklen yayınlanacak. Temsilcimiz, yarı finalde Olympiakos'u Vasilije Micic'in son saniye üçlüğüyle 77-74 mağlup ederken Real Madrid ise Barcelona'yı 86-83'le devirerek finale çıktı.

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez şampiyonluk maçına çıkacak. İlk kez 2018-2019'da finale yükselmeyi başaran lacivert-beyazlılar, Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi. Geçen sezon organizasyonda ikinci kez final oynama başarısı gösteren temsilcimiz, İspanyol devi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Real Madrid ise bu organizasyonda 10 kezle en fazla şampiyonluğa ulaşan takım olarak dikkat çekiyor.

LASO: MANTALİTEMİZ DEĞİŞMELİ

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "Burada olmamızın ardında büyük bir emek var. Fiziksel olarak toparlanmamız lazım. Mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağım." dedi.

YABUSELE: SABIRSIZIZ

Eflatun beyazlıların Fransız oyuncusu Guerschon Yabusele ise "Burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyoruz. Final maçını da kazanmak istiyoruz. Kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.

39 KEZ KARŞILAŞTILAR

Anadolu Efes ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 40. kez rakip olacak. 39 maçın 13'ünü lacivert- beyazlılar, 26'sını ise İspanyol ekibi kazandı. Anadolu Efes, bu sezon İstanbul'da 93-90 kazandı. İspanya'dan ise 82-69 yenilgiyle ayrıldı.

10. TAKIM OLACAK

Anadolu Efes, üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan 10. takım olmayı hedefliyor. ASK Riga, R. Madrid, Varese, Cantu, C. Zagreb, Milano, Jugoplastika, Maccabi ve Olympiakos bu başarıya ulaşmıştı.

MICIC: ZORA ALIŞKINIZ

Olympiakos'u son saniyede deviren Micic, "Ülkemi temsil ettiğim için mutluyum. İçimizde Sırp basketbolunun mantalitesi var. Basketbola yatkınız. Zor durumlarda iyi iş çıkarıyoruz" dedi.