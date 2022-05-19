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Sahne senin Efes!

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde mücadelede edecek. Geçen sezon kupayı kazanan temsilcimiz, yarı finalde Olympiakos ile karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Sahne senin Efes!

Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı bugün başlayacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Olympiakos, sezonun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek. Dörtlü Final'deki ilk maçta temsilcimiz Anadolu Efes, 19.00'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

CSKA 8 KEZ KAZANDI
İkinci mücadelesinde ise Barcelona ile Real Madrid, 22.00'de finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak. Dörtlü Final'in ilk maçında mücadele edecek Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 45. kez birbirlerine rakip olacak. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 44 müsabakada iki takım da 22'şer galibiyet elde etti. Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova 8, Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv ise 6'şar kez kupayı müzesine götürdü.

AMACIMIZ 2. ŞAMPİYONLUK
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, üst üste 2. kez şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Geçen sezon kupayı kazanmak olağanüstüydü. Kupayı yeniden kazanırsam çok daha eğlenceli olacak. Yumrukları basketbolseverlerin önünde havaya kaldıracağım." ifadelerini kullandı.

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