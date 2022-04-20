Avantaj Efes’in

THY Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Anadolu Efes, final four yolunda emin adımlarla ilerliyor... Çeyrek final ilk maçında Milan'a konuk olan Efes, rakibini 64-48 yenerek seride 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyet alan takım Final Four biletini kapacak.

YİNE MİLANO'DA

YINE Milano'da oynanacak olan serinin ikinci karşılaşması yarın akşam saat 21.30'da başlayacak. İlk çeyreği Milan 16-11 önde geçerken soyunma odasına 29-26 galip giren Anadolu Efes oldu. İkinci yarıda farkı daha da arttıran Efes, parkeden 64-48 galip ayrılmayı başardı.

TELEKOM VEDA ETTİ

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'ya 93-80 mağlup olarak elendi. Adını çeyrek finale yazdıran Cedevita Olimpija, Partizan NIS (Sırbistan) ile Frutti Extra Bursaspor arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.