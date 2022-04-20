Haberler THY EuroLeague Avantaj Efes’in

Avantaj Efes’in

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ilk maçında Milan’ı deplasmanda farklı yenerek avantaj sağladı. 3 galibiyet alan takımın Final Four’a yükseleceği serinin ikinci maçı yarın.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Avantaj Efes’in

THY Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Anadolu Efes, final four yolunda emin adımlarla ilerliyor... Çeyrek final ilk maçında Milan'a konuk olan Efes, rakibini 64-48 yenerek seride 1-0 öne geçti. Seride 3 galibiyet alan takım Final Four biletini kapacak.

YİNE MİLANO'DA
YINE Milano'da oynanacak olan serinin ikinci karşılaşması yarın akşam saat 21.30'da başlayacak. İlk çeyreği Milan 16-11 önde geçerken soyunma odasına 29-26 galip giren Anadolu Efes oldu. İkinci yarıda farkı daha da arttıran Efes, parkeden 64-48 galip ayrılmayı başardı.

TELEKOM VEDA ETTİ
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'ya 93-80 mağlup olarak elendi. Adını çeyrek finale yazdıran Cedevita Olimpija, Partizan NIS (Sırbistan) ile Frutti Extra Bursaspor arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'ta 3 ayrılık! Valerien Ismael Polonyalı golcüyü istedi...
Şeyma Subaşı'nın yeni kazanç kapısı şoke etti! Eski aşklarının pahalı hediyelerini satıp...
Beşiktaş'ın Larin planı hazır! İşte yerine gelecek isim
Cimbom'a Vecino'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Efes seride öne geçti!
Olimpia Milano - Anadolu Efes | CANLI
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 19 Nisan adaya kim veda etti?
Bayram tatili kaç gün?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! Muriqi yıldızlaştı Mallorca kazandı! 01:16
Hakanlı Inter kupada finalde! Hakanlı Inter kupada finalde! 01:16
Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! Liverpool'dan ManU'ya farklı tarife! 01:16
İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! İşte Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti! 01:16
Fırtına kupada avantajı kaptı! Fırtına kupada avantajı kaptı! 01:15
Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" Metin Öztürk: "Burak Elmas seçim için istifa edecek!" 01:15
Daha Eski
Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir Uğurcan Çakır: İnşallah iki kupa gelir 01:15
Avcı: Mutlu sona az kaldı Avcı: Mutlu sona az kaldı 01:15
F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer! 01:15
Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." Karaman'dan mağlubiyet yorumu! "Buraya kadar getirmişken..." 01:14
A. Efes seride öne geçti! A. Efes seride öne geçti! 01:14
Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon Fırtına'da penaltı beklentisi! İşte o pozisyon 01:14