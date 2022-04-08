Efes’in rakibi Kızılyıldız

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi ile karşılaşacak. Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 6 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunan temscilimiz play-off'a kalmayı garantilemişti.

FİLEDE PLAY-OFF ZAMANI

Voleybol Misli. com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında ilk maçlar bugün oynanacak. Kuzeyboru-Galatasaray maçı Aksaray Spor Salonu'nda, Aydın BŞB-PTT karşılaşması ise Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşmalar saat 15.00'te başlayacak.